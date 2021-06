Ônibus voltam a circular em Manaus a partir das 6h desta terça-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou em nota que por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, não havendo ocorrências de ataques contra ônibus do transporte coletivo, nesta noite de segunda-feira, 7/6, a frota completa circula normalmente a partir das 6h desta terça-feira, 8/6.

As equipes de fiscalização do IMMU estarão a postos, para orientar os usuários do transporte coletivo nos terminais de ônibus e nas principais estações da cidade.

O serviço foi interrompido após ataques, realizados por integrantes da facção criminosa CV (Comando Vermelho) na capital, para vingar a morte do traficante ‘Dadinho, uma das lideranças da facção, ocorrida após confronto com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desse sábado (5) no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.