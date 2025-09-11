A notícia que atravessa o Brasil!

Ônibus voltam a circular em Manaus após paralisação total dos rodoviários

Após paralisação por atraso salarial, operação retorna de forma parcial.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 19:57 - Atualizado em 11/09/2025 às 20:37

Notícias de Manaus –  Parte da frota de ônibus de Manaus voltou a circular na noite desta quinta-feira (11), após a paralisação total dos rodoviários que afetou o transporte coletivo ao longo do dia. A suspensão dos serviços ocorreu devido ao atraso no pagamento dos salários de agosto, deixando milhares de usuários sem alternativa de deslocamento. O impacto foi sentido em toda a cidade, com superlotação nos terminais e congestionamentos que se estenderam além do horário de pico.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a liberação de parte dos veículos tem caráter provisório. A entidade informou que a circulação deve ser normalizada na manhã desta sexta-feira (12). No entanto, o sindicato reforçou que, caso os salários não sejam quitados até as 9h da manhã, uma nova paralisação geral será deflagrada.

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

O vice-presidente do sindicato, Josenildo Oliveira, destacou que a categoria não recebeu os vencimentos, que deveriam ter sido pagos ainda no quinto dia útil de setembro, na segunda-feira (8).

Durante o dia, a paralisação obrigou milhares de passageiros a descer no meio de seus trajetos, especialmente em linhas da empresa Eucatur, cujos veículos foram recolhidos para a garagem. Com menos ônibus nas ruas, o trânsito ficou sobrecarregado em corredores viários importantes, como as avenidas Torquato Tapajós, Constantino Nery e Grande Circular.

