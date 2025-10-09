A notícia que atravessa o Brasil!

Onze novos aprovados no concurso da Semsa são convocados em Manaus

A convocação foi oficializada por meio do Diário Oficial do Município (DOM).

Por Natan AMPOST

09/10/2025 às 06:00

Notícias de Manaus – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus convocou mais 11 aprovados no concurso público da pasta, ampliando o número de profissionais chamados desde a homologação do certame. Os novos convocados, de níveis superior, médio e técnico, deverão se apresentar até o dia 5 de novembro na sede da secretaria, localizada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, para dar início aos trâmites de posse.

A convocação foi oficializada por meio do Diário Oficial do Município (DOM) — edição nº 6.670, publicada na terça-feira (7). Já os atos de nomeação, assinados pelo prefeito David Almeida, constam na edição nº 6.619 do dia anterior. As informações completas, bem como outras atualizações referentes ao concurso, estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Manaus, no menu “A Semsa”, seção “Concursos”.

A nova lista tem como objetivo repor cargos que ficaram vagos após exonerações de servidores admitidos anteriormente pelo mesmo concurso público. Entre os nomeados, estão um médico generalista com carga horária de 20 horas semanais, aprovado no edital nº 001/2021, e outros dez profissionais do edital nº 002/2021.

Esses incluem cinco assistentes em administração — quatro com regime de 40 horas e um com 30 horas — além de um agente comunitário de saúde II (zona Leste), um auxiliar em saúde bucal, um técnico em enfermagem, um programador de computador e um técnico em patologia clínica.

Os candidatos devem realizar o cadastro on-line dos documentos exigidos para a posse no site pssemsa.manaus.am.gov.br. São solicitados documentos de identificação, CPF, comprovante de residência, foto 3×4, certidões negativas de antecedentes criminais e comprovante de vacinação completa contra a Covid-19.

Depois do envio eletrônico, é necessário comparecer pessoalmente à sala de posse da Semsa, entre 8h e 12h, de segunda a sexta-feira, munidos de documento de identidade e CPF.

Com a nova chamada, o número total de nomeações da Semsa chega a 3.162 profissionais, dos quais 2.455 já estão em exercício nas unidades de saúde de Manaus. O concurso, lançado em 2021, ofertou 2.001 vagas em três editais, abrangendo cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para reforçar a rede municipal de saúde.

