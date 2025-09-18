A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Operação Abastecimento Seguro fiscaliza mais de 50 postos de combustíveis no Amazonas e combate fraudes em bombas

A iniciativa visa combater fraudes em bombas de combustíveis e garantir que motoristas recebam exatamente a quantidade paga durante o abastecimento.

Por Natan AMPOST

18/09/2025 às 15:24

Ver resumo

Notícias de Manaus – A fiscalização em postos de combustíveis no Amazonas ganhou reforço nesta semana. Até esta quinta-feira (18/09), mais de 50 estabelecimentos foram inspecionados como parte da Operação Abastecimento Seguro, ação nacional coordenada pelo Inmetro que acontece simultaneamente em vários estados brasileiros. A iniciativa visa combater fraudes em bombas de combustíveis e garantir que motoristas recebam exatamente a quantidade paga durante o abastecimento.

O trabalho segue até sexta-feira (19/09) e conta com a participação de diferentes órgãos de controle e defesa do consumidor. A medida busca preservar a transparência do setor e proteger os direitos dos cidadãos, já que práticas irregulares nesse segmento afetam diretamente o bolso da população.

Fraudes ainda preocupam consumidores

De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), Renato Marinho, ainda são encontradas fraudes em bombas de combustíveis em todo o país.

PUBLICIDADE

“Essa operação é necessária porque ainda identificamos adulterações que prejudicam o consumidor. O nosso objetivo é assegurar que o abastecimento seja justo, seguro e transparente, fortalecendo a concorrência leal e aumentando a confiança nesse serviço essencial”, afirmou.

Uma das práticas mais recorrentes é a fraude eletrônica, quando dispositivos clandestinos — como placas ou softwares adulterados — são instalados nas bombas para que o volume real entregue seja inferior ao mostrado no visor. Assim, o consumidor paga por mais combustível do que efetivamente recebeu.

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

Participação de órgãos nacionais e estaduais

PUBLICIDADE

No Amazonas, a operação contou com o apoio da Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP), do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Segundo o chefe do núcleo de fiscalização da ANP, Leônidas Vilhena, os testes podem ser exigidos diretamente pelo cliente nos postos.

“O consumidor pode solicitar a verificação, e o estabelecimento tem a obrigação de realizar. Em Manaus, a qualidade dos combustíveis está dentro da média nacional, com 98% de conformidade”, explicou.

O Procon-AM destacou que, além da origem do combustível, também são avaliadas as margens de lucro dos postos. “Verificamos se a precificação está compatível com o histórico anual e se não há irregularidades na distribuição”, disse Pedro Malta, chefe do Departamento de Fiscalização.

Já o MPAM, por meio da 81ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Consumidor (Prodecon), acompanhou de perto a ação. Para a promotora Sheyla Andrade dos Santos, a medida reforça a transparência.

PUBLICIDADE

“Nosso papel é coibir abusos e responsabilizar judicialmente qualquer irregularidade. A comercialização de combustíveis exige rigor, pois afeta milhares de consumidores diariamente”, pontuou.

Penalidades previstas em lei

As bombas de combustíveis estão sujeitas a tolerância de erro máximo de 0,5%, equivalente a 100 ml a cada 20 litros, conforme a portaria 227/2022. Postos flagrados em desacordo podem receber multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão por bomba irregular. Além disso, pela portaria 170/2025, equipamentos com fraude devem ser substituídos por modelos adequados.

As fiscalizações não se limitam a detectar adulterações no volume. Também são verificadas condições de segurança, como vazamentos, ligações elétricas e conservação das bombas.

PUBLICIDADE

Impacto para consumidores e empresas

O setor de combustíveis é um dos mais sensíveis da economia, e qualquer irregularidade prejudica não apenas motoristas, mas também a concorrência entre postos. Para o empresário Ozeias da Silva Lima, proprietário do Posto Petrovan, a fiscalização fortalece a relação com os clientes.

“Passar por esse processo traz credibilidade. Mostrar que estamos regularizados aumenta a confiança do mercado e fideliza os consumidores”, destacou.

Contato com o Ipem-AM

Consumidores que desconfiarem de irregularidades podem acionar a Ouvidoria do Ipem-AM pelo telefone 0800 092 2020, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo Fale Conosco no site oficial do órgão (www.ipem.am.gov.br).

A expectativa é que a Operação Abastecimento Seguro tenha impacto direto na proteção do consumidor amazonense, fortalecendo a confiança no abastecimento e coibindo práticas abusivas em um setor vital para a economia do estado.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Política

STJ rejeita recurso e mantém condenação do vereador Jaildo Oliveira por desvio da cota parlamentar

A decisão também ratifica a responsabilidade do parlamentar, mesmo que a Controladoria da Câmara tenha convalidado os gastos.

há 12 minutos

Amazonas

UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

Estado confirma presença na Zona Azul, agenda com bancos e governos estrangeiros e prepara plano de bioeconomia para apresentar na COP 30, em Belém.

há 14 minutos

Manaus

Águas de Manaus é multada em R$ 1,5 milhão por má prestação de serviços

A penalidade foi aplicada depois de fiscalizações técnicas que apontaram problemas recorrentes.

há 36 minutos

Esporte

Brasil é eliminado do Mundial Masculino de Vôlei 2025 com pior colocação da história

Seleção Brasileira termina em terceiro no grupo H e registra pior resultado de sua história na competição.

há 45 minutos

Amazonas

Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

Os animais estavam no pasto quando o raio caiu.

há 51 minutos