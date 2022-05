Operação Arena 37 é deflagrada para garantir segurança de torcedores no jogo Guarani x Vasco em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), deflagrou a operação Arena 37, esquema de segurança e trânsito montado para atender as necessidades de antes, durante e depois do jogo entre Guarani e Vasco, que acontece na noite desta quinta-feira (19/05), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, a Seagi ativou o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) com diversos órgãos integrados dentro da Arena da Amazônia, para monitorar a chegada, entrada e saída dos torcedores.

O CICC-L foi ativado às 17h, cerca de 30 minutos antes do momento da abertura dos portões para entrada do público.

A ativação é para monitorar a movimentação dos torcedores e demais participantes, além de garantir a resposta rápida em caso de qualquer intercorrência durante o evento futebolístico. A partida inicia às 20h30 (horário de Manaus).

O policiamento no perímetro externo da Arena da Amazônia terá uma atenção especial, tendo o policiamento intensificado nessas áreas, com o objetivo de combater pequenos possíveis delitos.

As câmeras de monitoramento no entorno, que dão visibilidade em todo o perímetro externo, além das câmeras que ficam dentro da arena, serão integradas e monitoradas pela base do CICC-L.

Efetivo – Além de servidores da SSP-AM, por meio da Seagi; Secretaria Executiva de Operações (Seaop); Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai); Ouvidoria Geral; Corregedoria-Geral, a ativação do CICC-L conta com representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR); Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Conselho Tutelar e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).