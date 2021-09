Operação ‘Carga Pesada’ flagra mais de 30 carretas irregulares em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta quarta-feira (02/09), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), realizou mais uma operação para fiscalizar veículos pesados. Foram removidos oito caminhões e duas motocicletas, além de 36 condutores autuados por diversas irregularidades. A ação foi coordenada pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

Durante a fiscalização um motorista foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip), após a prancha do caminhão que ele conduzia ser identificada com uma placa clonada e o chassi raspado. Segundo o agente, ao consultar o número da placa verificou-se que a mesma pertence a uma motocicleta do estado do Rio de Janeiro.

Na ação, além de oito caminhões removidos por estarem sem equipamentos obrigatórios e em más condições de uso, como: pneus carecas, placas sem lacre, para-brisa trincado, duas motos também foram levadas para o parqueamento do Detran e 36 condutores foram autuados por diversas infrações.

“Essa foi a segunda operação realizada nesta semana com o foco em veículos pesados. As fiscalizações vão continuar em vários pontos da cidade”, enfatizou o coordenador do Neot, Victor Mansur.

Ação contou com a participação de 15 agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), sete agentes do IMMU e batedores do BPTran

“O prefeito David Almeida, está atento à questão da segurança na circulação dos veículos de carga. Estamos fiscalizando esses veículos para garantir mais segurança viária, além de apoiar o Detran-AM nessas fiscalizações para reforçar o cumprimento às normas de segurança exigidas para o transporte de carga”, anunciou o diretor presidente do IMMU, Paulo Henrique.

Ações Integradas – Na terça-feira (31/08), o Detran anunciou uma parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), de ações visando a redução dos números de acidentes de trânsito na capital.

No mesmo dia, por determinação do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, foi realizada uma operação na Av. Rodrigo Otávio, bairro Japiim para fiscalizar carretas e caminhões.

Na ação foram removidos caminhões e carretas e 25 motoristas foram autuados.