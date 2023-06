Operação ‘Carga Pesada’ flagra mais de 30 veículos de carga irregulares em vias de Manaus

Dezenas de veículos de carga foram fiscalizados nesta terça-feira, 20/6, na operação “Carga Pesada” realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPtran).

Na operação, foram realizadas 233 abordagens, com 37 veículos autuados por estarem circulando com documentação atrasada, pneus sem condições de uso, lâmpadas de freios e de setas queimadas, e cinco veículos removidos ao parqueamento por estarem irregulares.

De acordo com o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, a operação tem como objetivo garantir a segurança viária e a prevenção de acidentes ocasionados pelos caminhões pesados e transportadores de cargas.

“Esta fiscalização é importante para garantir que as cargas sejam transportadas de forma legal, com documentação em dia e equipamentos de segurança adequados. Deixando claro que não podemos penalizar o ramo logístico, proibindo a circulação desses veículos, mas também devemos fiscalizar para que esses veículos estejam em perfeito estado de conservação para poder rodar em segurança”, disse Leda.

A operação “Carga Pesada” é parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Manaus para melhorar a segurança no trânsito da cidade e garantir a qualidade do transporte de cargas. A ação deve continuar nos próximos dias, com a intensificação da fiscalização em pontos críticos da cidade.

Membro do BPtran, o 2º Tenente Geffson Lima destacou a importância da fiscalização. “Este tipo de operação traz uma sensação de segurança no trânsito. Estamos fiscalizando veículos pesados e percebemos que muitos não estão em boas condições e iremos coibir a circulação destes que insistem em trafegar irregularmente. Foram flagrados veículos com pneus lisos, caminhões transportando carga sem a lona obrigatória e até condutores sem habilitação”.