Operação ‘Carga Pesada’ remove sete veículos durante fiscalização na zona Sul de Manaus

Com objetivo de oferecer mais segurança a quem transita na área do Distrito Industrial, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou a operação “Carga Pesada”, na avenida Abiurana, bairro Mauazinho, zona Sul da capital. A ação resultou na apreensão de sete veículos, sendo dois semirreboques, um micro-ônibus abandonado, dois veículos sucatas e duas motocicletas sem documentação obrigatória e ainda sem placa.

Todos os veículos foram recolhidos ao parqueamento e só serão liberados após pagamento de taxas obrigatórias e multas relativas às irregularidades.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, explicou o motivo da operação. “Recebemos muitas denúncias de porta-contêineres e semirreboques estacionados nesta área, gerando riscos de acidentes, uma vez que eles ocupam parte da via por onde transitam os veículos. Por sinal, nesta região, já foram registrados acidentes. Por isso, estamos fazendo hoje essa operação, para remover esses veículos abandonados nessa área, na entrada no Mauazinho”, frisou.

A coordenadora da operação, por parte do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), agente de trânsito Andreza Vieira Ferreira, destacou a parceria com o IMMU. “É muito importante essa ação em conjunto, para tirar de circulação condutores que trafegam de forma irregular e ainda aqueles estacionados em locais proibidos”, afirmou.

