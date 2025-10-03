Operação de fiscalização em Manaus apreende micro-ônibus irregular e autua três veículos no Centro

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira (3/10), uma operação de combate ao transporte irregular realizada na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus, resultou na apreensão de um micro-ônibus que circulava sem autorização para transportar passageiros. A ação também contabilizou 42 abordagens e três autuações aplicadas a diferentes tipos de modais.

A operação foi conduzida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e teve como objetivo reforçar a segurança e a organização do transporte público e privado na capital amazonense.

Micro-ônibus apreendido por transporte irregular

Durante as fiscalizações, o micro-ônibus executivo retido não apresentou a documentação necessária para realizar o transporte de passageiros. Diante da irregularidade, o veículo foi encaminhado ao parqueamento do IMMU e só poderá ser liberado após a regularização junto ao órgão, além do pagamento das multas aplicadas e das taxas de permanência no pátio.

Fiscalização envolveu diversos modais

A operação inspecionou diferentes categorias de transporte urbano, incluindo mototáxis, táxis, veículos de frete e micro-ônibus executivos. O chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, explicou que o trabalho é parte de uma determinação da Prefeitura de Manaus para garantir que apenas veículos regularizados circulem pela cidade.

“Nosso objetivo é oferecer mais segurança e conforto aos usuários. Por isso, durante as operações, verificamos tanto as condições físicas dos veículos quanto a documentação dos condutores. É uma orientação do prefeito David Almeida ordenar o transporte público da capital, sempre priorizando a população”, destacou o gestor.

Segurança do usuário em primeiro lugar

As ações de combate ao transporte irregular buscam proteger os passageiros contra riscos, já que veículos não autorizados frequentemente operam sem inspeções regulares, podendo apresentar falhas mecânicas ou ausência de seguro obrigatório. Além disso, a falta de credenciamento coloca os usuários em situação de vulnerabilidade em casos de acidentes ou problemas durante a viagem.

Denúncias da população ajudam no combate

O IMMU reforça que os cidadãos podem contribuir com a fiscalização denunciando práticas irregulares no transporte público e privado. As denúncias podem ser feitas por meio do SAC 118, informando dados como local, tipo de veículo, número de ordem e a irregularidade constatada.