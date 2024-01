Operação ‘Desmonte Regularizado’ fiscaliza oito empresas na zona leste de Manaus

Notícias de Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização, deflagrou na tarde desta terça-feira (23/01), na zona leste de Manaus, uma nova fase da operação “Desmonte Regularizado”. O objetivo é cumprir o Decreto Estadual nº 47.877/23, que aborda os procedimentos de controle e fiscalização das atividades de desmontagem de veículos automotores terrestres no Estado.

Ao todo, foram fiscalizadas oito empresas desse segmento. Em uma delas, situada na rua Santa Rosa, bairro Cidade de Deus, foi identificado um veículo do modelo Logan com restrição de furto. O automóvel foi encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) para a realização das diligências necessárias.

Além da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Derfv, a operação também recebeu o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através do Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

O Detran-AM reitera que as empresas interessadas em desmontar, recuperar e comercializar peças de veículos de maneira regular devem realizar o cadastro conforme as orientações disponíveis no site da instituição.

Na última quinta-feira (18/01), a operação foi deflagrada em uma empresa localizada no bairro de Flores, na zona centro-sul da capital. Durante a operação, três veículos foram removidos por irregularidades, dentre elas, falta de registro de entrada e saída de veículos desmontados.

