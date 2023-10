Operação ’Estiagem’ leva ajuda humanitária a mais 420 famílias ribeirinhas da área rural de Manaus

Devido à redução histórica dos rios que separa muitas comunidades ribeirinhas e agrícolas da cidade de Manaus, a ação humanitária da prefeitura foi aumentada neste sábado, 7/10, por funcionários voluntários das secretarias municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e Limpeza Pública (Semulsp), que distribuíram mantimentos para 420 famílias que moram nas comunidades do Pagodão, Chita, Terra Preta, Santa Maria, Bela Vista do Jaraqui e Costa do Arara, localizadas na área rural da cidade.

De acordo com a diretora de agricultura da Semacc, Meyb Seixas, até o próximo domingo, todas as comunidades da região do Baixo Amazonas e Calha do Rio Negro serão beneficiadas com cestas básicas, kits de higiene e água potável para pelo menos 30 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hoje, nossa equipe dobrou, estamos em 30 voluntários distribuídos em balsas, botes e rabetas. A missão dada pelo prefeito David Almeida é que possamos entregar os mantimentos e concluir essa primeira etapa de entregas para as famílias do Baixo Amazonas e Calha do Rio Negro, e vamos cumprir. Algumas equipes vão pernoitar e, amanhã, continuaremos as entregas. Algumas dessas comunidades já estão isoladas, e as dificuldades ficam ainda maiores, não podemos perder tempo”, disse Meyb.

A diretora de Agricultura, Meyb Seixas, fala sobre o aumento da equipe voluntária e o objetivo de fornecer mantimentos para as famílias afetadas.

“Hoje, nossa equipe duplicou, temos 30 voluntários em balsas, botes e canoas motorizadas. A missão dada pelo prefeito David Almeida é que possamos entregar os mantimentos e concluir essa primeira etapa de entregas para as famílias do Baixo Amazonas e Calha do Rio Negro, e vamos cumprir. Algumas equipes vão passar a noite aqui e amanhã continuaremos a distribuição. Algumas dessas comunidades já estão isoladas e as dificuldades são ainda maiores, então não podemos perder tempo”, disse Meyb.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logística de distribuição

As equipes da prefeitura estão trabalhando sem parar para abastecer as balsas com os mantimentos e ancorar em áreas mais próximas das comunidades. Depois, pequenos botes são abastecidos de acordo com o número de moradores.

As embarcações seguem em direção às comunidades e param em escolas municipais e barracões das associações. Tudo é agendado previamente com o líder comunitário, facilitando o percurso, principalmente para os moradores que já estão isolados e precisam caminhar pelos locais que costumavam ser rios, mas agora estão secos devido à vazante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agricultora Maria do Perpétuo Socorro, moradora da comunidade Chita, fala sobre o isolamento da sua comunidade e a importância dos mantimentos fornecidos pela prefeitura.

“Estamos isolados, nosso rio está seco, precisei vir andando, mais de uma hora, fazendo o trajeto a pé, o que seria realizado em 20 minutos de rabeta, caso o rio estivesse cheio. Mas vim, porque é a única maneira de ter água potável e alimentos para os próximos dias. A vida não está fácil, mas tenho gratidão a cada uma dessas pessoas que estão aqui, hoje, nos ajudando”, disse a moradora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o aumento da vazante dos rios, mais comunidades ribeirinhas e agrícolas ficam isoladas e necessitam de assistência humanitária urgente. A prefeitura continuará trabalhando para ajudar essas comunidades, fornecendo mantimentos, água potável e kits de higiene durante o período de crise.

Redação AM POST*