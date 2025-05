Operação Lei Seca no AM prende nove motoristas por embriaguez ao volante

Notícias de Manaus – Durante mais uma edição da Operação Lei Seca, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), nove condutores foram presos por embriaguez ao volante entre a noite de quinta-feira (8) e a madrugada de sexta-feira (9), na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A ação contou com o apoio do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Ao todo, 862 veículos foram abordados durante a operação. Segundo o Detran-AM, foram registrados 13 casos de alcoolemia, com motoristas apresentando índices entre 0,46 mg/L e 0,85 mg/L no teste do bafômetro. Os presos foram encaminhados ao 6º DIP. Além disso, a fiscalização resultou em 48 autuações, quatro carros e seis motocicletas removidas ao parqueamento.

Arthur Cruz, coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, destacou a importância das ações integradas no combate à combinação de álcool e direção. “A intensificação das operações com os órgãos de segurança pública visa reduzir e inibir a condução de veículos sob efeito de álcool e, assim, minimizar os riscos de acidentes de trânsito na cidade de Manaus”, afirmou.

Operação Impacto

Paralelamente, o Detran-AM também participou da Operação Impacto, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na avenida Alarico Furtado, zona leste da capital. Durante a fiscalização, um condutor com mandado de prisão preventiva em aberto foi identificado e encaminhado ao 14º DIP.

A ação resultou em 80 abordagens, com 15 autuações e quatro remoções de veículos.