Operação Militia: Veja os detalhes da ação que prendeu policiais envolvidos com milícia em Manaus

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (29/07) a operação “Militia”, com objetivo de investigar o envolvimento de policiais e de um perito com formação de milícia e crimes de roubo e extorsão mediante sequestro. A operação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) cumpriu nove mandados de prisão, sendo oito de prisão preventiva contra policiais militares e um de prisão temporária contra um perito da Polícia Civil. Também foram realizados 16 mandados de busca e apreensão. As operações ocorreram nas residências dos policiais e no Batalhão da Força Tática, localizado no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), bairro Praça 14, zona sul da cidade.

A coordenação foi de responsabilidade da 60ª Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (Proceapsp), com mobilização de 150 policiais e apoio do Centro Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime-Organizado (Caocrimo) e das Polícias Civil e Militar do Amazonas.

Para compartilhar mais detalhes, o MPAM realizou coletiva com as presenças do promotor de Justiça Armando Gurgel Maia, titular da 60ª Proceapsp; do promotor de Justiça Leonardo Tupinambá, coordenador do Caocrimo; do coronel Klinger Paiva, comandante-geral da PMAM; e do coronel José Corrêa Júnior, diretor de Justiça e Disciplina da PMAM.

Começo das investigações

A investigação foi instaurada após um sequestro realizado no bairro Manoa, em fevereiro de 2025. O episódio, registrado por populares e amplamente divulgado na imprensa, passou a ser investigado pela 60ª Proceapsp em virtude da suspeita do envolvimento de policiais na ocorrência. Durante a apuração, a promotoria localizou duas outras vítimas do grupo criminoso, das quais foram extorquidos cerca de R$ 300 mil.

“A partir desses dois fatos, conseguimos fazer o levantamento das ações e a identificação dos envolvidos. As investigações ainda continuam, com o objetivo de alcançar outros eventuais participantes dessa trama criminosa”, declarou o promotor Armando Gurgel.

Perfil das vítimas

Os suspeitos tinham como alvo pessoas envolvidas com atividades criminosas e familiares de envolvidos, com fins de vantagem econômica e subtração de pertences, como joias e itens de valor. A investigação busca rastrear o dinheiro e os objetos roubados, bem como apurar a rota desses pertences para localizar novos envolvidos e ressarcir as vítimas.

Apreensões

A operação apreendeu 14 pistolas, um revólver, três fuzis, um fuzil de airsoft, 653 munições, 14 celulares, três veículos e R$ 10.695, em espécie. Os armamentos serão periciados e incluídos no Banco Nacional de Balística, para identificar se foram utilizados em crimes de homicídio.

“Estamos investigando a possibilidade de que mais pessoas tenham sido vítimas, e com a divulgação, agora, sabendo que os agentes estão presos, tenham coragem de vir denunciar ao MP outras ações desse grupo. Diariamente, o Ministério Público exerce essa atividade de controle externo da atividade policial e, em decorrência disso, conseguimos realizar essas ações de investigação e apreensão de grande quantidade de armamento”, comentou o promotor de Justiça.

À imprensa, o coronel Klinger Paiva, comandante-geral da PMAM, reforçou o apoio da corporação à operação do MP. “Desde o inicio, a PMAM tem apoiado essa ação para que tudo seja esclarecido. Esses oito policiais militares não representam seis mil homens da corporação”, afirmou.

A operação “Militia” ainda contou com o apoio de setores especializados das Polícias Civil e Militar do Amazonas, no caso a Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar (DJD-PM), a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core/PC), o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).