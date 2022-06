Operação reforça orientações sanitárias a estabelecimentos nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

A Vigilância Sanitária do município (Visa Manaus), realizou, nesta sexta-feira, 24/6, uma nova rodada de orientações sanitárias em estabelecimentos de café da manhã, como parte da operação “Café da Manhã Seguro”. Desta vez, foram vistoriados cinco endereços nos bairros Japiim, Petrópolis e São Francisco, na zona Sul, e em outros seis nos bairros Flores, Parque 10 de Novembro, e conjunto Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul.

Como nas rodadas anteriores da operação da Prefeitura de Manaus, que tiveram início em maio deste ano, o foco foi a orientação dos comerciantes e suas equipes, a fim de corrigir problemas de higiene na manipulação e armazenamento dos alimentos oferecidos ao público.

“Como são locais com grande demanda de consumidores, e parte importante na rotina de muitos cidadãos, a prefeitura, por meio da Visa Manaus, vem agindo para disseminar boas práticas sanitárias junto a esses estabelecimentos, a fim de prevenir doenças oriundas da contaminação dos produtos”, explicou o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley.

“Com esse trabalho informativo, os cafés da manhã podem adequar seus processos de trabalho, evitando que fiscalizações futuras resultem em penalização”, concluiu.

A orientação foi reforçada nos estabelecimentos percorridos nesta sexta. Os fiscais da Gerência de Vigilância de Produtos (GVPro), da Visa Manaus, apontaram as irregularidades encontradas em cada café da manhã e conversaram com os proprietários e suas equipes sobre as medidas a serem tomadas para regularizar a situação. Caso essas mudanças não sejam realizadas, novas inspeções podem resultar na instauração de Processo Administrativo Sanitário, com punições que vão de multa à interdição do estabelecimento.

A “Café da Manhã Seguro” se junta ainda a outras operações realizadas recentemente pela Visa Manaus em supermercados e shopping centers, como parte de um esforço educacional para reduzir riscos à saúde da população.

“Não é do interesse da vigilância municipal prejudicar os comerciantes com as vistorias e fiscalizações, muito pelo contrário. O que queremos é estimular a oferta de um serviço cada vez mais seguro e qualificado à sociedade, com equipes informadas a respeito das melhores práticas sanitárias. Isso não exclui, claro, o nosso papel de impor sanções nos casos de flagrante desrespeito às normas sanitárias, mas esperamos alcançar bons resultados pelos caminhos da informação e da prevenção”, explicou o gerente da Vigilância de Produtos, Ricardo Celestino.

Com a ação desta sexta-feira, chega a 35 o número de estabelecimentos vistoriados pela Visa Manaus na operação. Novas ações estão programadas para outras zonas da cidade, levando informação, prevenção e mais segurança sanitária ao público manauense.

Capacitação

Para contribuir com a melhoria do serviço prestado pelos comerciantes à população, a Visa Manaus oferece capacitações em boas práticas de produção de alimentos e para participar, os donos de estabelecimentos precisam enviar nome e contato telefônico para [email protected] A Visa também atua no monitoramento dos estabelecimentos, para que se adequem à legislação sanitária e ofereçam seus serviços com segurança aos consumidores.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected].