Operação retira ônibus clandestinos das ruas de Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou nesta sexta-feira (18/7) a fiscalização do transporte clandestino na cidade com mais uma edição da operação “Transporte Legal”. A ação foi realizada na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, zona Leste da capital, e teve como principal resultado a apreensão de dois ônibus que circulavam de forma irregular.

Segundo o IMMU, os dois veículos abordados já haviam sido apreendidos anteriormente, durante operação semelhante na Ponta Negra, no mês de março. Um dos coletivos transportava 58 passageiros e o outro 35, ambos sem qualquer tipo de autorização legal ou condição mínima de segurança para operar.

Durante a operação, também foi localizado um veículo clandestino nas proximidades do Terminal de Integração 5 (T5), em péssimas condições de uso. O ônibus apresentava um interior danificado, com bancos rasgados e tanque de combustível improvisado, oferecendo sérios riscos de acidentes e até explosões.

De acordo com Waldir Sousa, chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, a atuação desses veículos clandestinos representa um grave risco à segurança da população. “São veículos que não passam por vistoria, não possuem autorização e, muitas vezes, sequer têm seguro para os passageiros”, ressaltou.

A população pode denunciar irregularidades pelo número 118 (Disk Transporte) ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.