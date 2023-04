Operação Semana Santa 2023: Detran Amazonas reforça efetivo para fiscalização

Redação AM POST

A equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensifica suas ações, a partir desta sexta-feira (07/04), quando inicia a Operação Semana Santa 2023 que contará com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Arthur Cruz, gerente de operações do Detran-AM, os agentes fiscalizadores estarão na Rodovia Manoel Urbano, também conhecida como AM-070, e na saída da Rodovia Torquato Tapajós, a antiga AM-010, mesmo este último já contando com um posto fixo do BPTran.

Ainda de acordo com Arthur, a operação tem a finalidade de averiguar as condições gerais dos veículos e dos itens obrigatórios de segurança, tais como sistema de iluminação, conservação do veículo e habilitação. Também serão realizados testes de alcoolemia para reduzir possíveis acidentes, dentro da operação “Lei Seca”.

Todas as medidas preventivas a serem adotadas pelo condutor e as ações de fiscalização tendem a inibir a prática de infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), garantindo assim um ambiente mais seguro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lei Seca

De acordo com o CTB, os condutores sob efeito de bebida alcoólica passam a dirigir com sua capacidade psicomotora alterada, pondo em risco a vida, integridade e meio ambiente. A penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

O Detran Amazonas continuará com todo o empenho atuando nos trabalhos da ‘Lei Seca’ durante o Feriado da Semana Santa, a fim de garantir a segurança e reduzir o número de vítimas fatais no trânsito, na capital e no interior do Estado.