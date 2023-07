‘Operação Sucata’ da Prefeitura de Manaus retira veículos abandonados de vias da zona Centro-Sul

Veículos abandonados em vias públicas que atrapalhavam o fluxo no trânsito foram retirados de algumas ruas dos bairros Aleixo e Parque 10 de Novembro, ambos na zona Centro-Sul, nesta quinta-feira, 12/7 pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

As remoções ocorreram em atendimento a denúncias recebidas pelo IMMU e realizadas em parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (Bptran), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Departamento Estadual de Trânsito Amazonas (Detran-AM).

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, explicou como a operação é organizada. “Temos percebido muitos veículos abandonados como sucatas e isto pode trazer muitos riscos à população, na área de saúde e também causar acidentes. Por isso, decidimos fazer esta operação constantemente ou pelo menos duas vezes por semana para reduzir o abandono de sucatas na cidade. Em alguns lugares onde se havia feito o alerta sobre as carcaças, anteriormente, já há sucatas, novamente, abandonadas”, frisou.

O trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito em etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização dos carros abandonados de acordo com a solicitação dos cidadãos via telefone do Plantão do Trânsito, o 0800 092 1188.

Os agentes fazem uma lista da programação de remoção, tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Dias depois, voltam aos endereços e guincham os carros que são removidos até o parqueamento da prefeitura.

O proprietário interessado em retirar o veículo do parqueamento deverá pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção.

Denúncias sobre carros abandonados podem ser feitas pelo contato 0800 092 1188.

Redação AM POST