Operação Sucata retira sucatas das ruas e calçadas, além de oferecer um trânsito mais seguro para pedestres e motoristas, foi o objetivo da “Operação Sucata” realizada nesta terça-feira, 4/7, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A operação contou também com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar (PM).

Desta vez, o bairro beneficiado com a ação foi o Cidade de Deus, zona Norte da capital, onde o IMMU removeu quatro veículos sucateados que estavam atrapalhando a passagem de pedestres pela calçada e ainda oferecia riscos de acidentes ao trânsito nas avenidas Nossa Senhora da Conceição e Autaz Mirim, além de ruas adjacentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Leda, destacou que as operações do órgão são realizadas de forma cotidiana. “Temos que garantir o direito dos pedestres de andar no passeio livre, por isso estamos desobstruindo as calçadas e as vias ao retirar estes veículos em estado de abandono”, afirmou.

O munícipe que deseja denunciar carros abandonados nas vias como sucatas ou acidentados, podem ligar para o disque-trânsito no número 0800 092 1188. Por meio de denúncias, os agentes farão o deslocamento até o local para averiguar a condição do veículo e tomar as medidas legais cabíveis.

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.