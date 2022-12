‘Operação Sucata’ retira veículos abandonados das ruas da zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Em mais uma etapa para ordenamento do trânsito na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta segunda-feira, 19/12, a “Operação Sucata”, na zona Norte da capital.

Continua depois da Publicidade

Durante a ação, quatro veículos em situação de abandono foram retirados da avenida Tenente Roxana Bonessi, nas imediações do igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte da cidade.

O objetivo da operação é organizar as vias da cidade e gerar mais segurança, coibindo irregularidades como estacionar veículos velhos nas calçadas, impedindo a passagem do pedestre e comprometendo a segurança da população.

Neste ano, já foram realizadas 24 operações Sucata, retirando por volta de 90 veículos abandonados, que eram usados como lixeira ou esconderijo de bandidos. Esses veículos atrapalham o fluxo da via e podem causar acidentes, prejudicando a população.

Continua depois da Publicidade

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou a importância da operação. “Apenas neste ano, já removemos mais de 90 sucatas em todas as zonas da cidade e, hoje, especificamente, fizemos a operação no igarapé do Passarinho. Estamos atendendo determinação do prefeito David Almeida, para dar atenção especial ao bairro Colônia Terra Nova, corrigindo todas as irregularidades relacionadas ao trânsito, tornando esta área mais segura para a população, porque, onde existe sucata existe problema de circulação de pedestres e veículos, assim como acúmulo de lixo e também riscos à segurança pública”, afirmou Ventilari.

Dias antes da operação, agentes do IMMU percorreram toda a extensão da via, solicitando aos proprietários que fizessem a retirada dos veículos, dando um prazo de 48 horas para que a rua e calçadas fossem desobstruídas.