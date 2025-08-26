Operação “Sucata” retira veículos abandonados das ruas de Manaus e garante mais segurança no trânsito

Notícias de Manaus – Veículos abandonados e em estado de sucata começaram a ser retirados das ruas de Manaus nesta segunda-feira (25), durante a operação “Sucata”. A ação tem como objetivo liberar espaço público, reduzir riscos de acidentes e melhorar a fluidez do trânsito na capital amazonense.

A iniciativa foi conduzida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que mobilizou equipes para identificar e remover automóveis sem condições de circulação em diferentes pontos da cidade. Segundo o órgão, a operação será realizada de forma contínua para manter as vias organizadas e seguras.

Veículos retirados em bairros da capital

Durante a primeira etapa da operação, agentes do IMMU removeram um carro abandonado na Rua Carlos Isotta, no bairro Alvorada 2, atrás da escola municipal Firme na Fé. O veículo, que estava parado há meses no local, foi encaminhado ao parqueamento do instituto.

Outro ponto de intervenção ocorreu na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Compensa. Um caminhão que ocupava parte da via foi alvo da ação, mas acabou sendo retirado pelo próprio proprietário após a notificação da equipe. Ainda no Alvorada, mais um carro abandonado foi levado ao parqueamento, atendendo a reclamações antigas de moradores.

“Esse carro estava há muito tempo parado aqui. Era um risco para acidentes e insegurança para quem circulava. Agora, com a retirada, a rua ficou mais limpa e organizada”, afirmou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Impacto direto na mobilidade urbana

Para o diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a retirada desses veículos representa mais do que apenas a limpeza das ruas. “Cada remoção devolve o espaço público para a população, elimina riscos de acidentes e contribui para a mobilidade urbana. Nosso trabalho é contínuo, sempre voltado à segurança e à organização da cidade”, destacou.

A operação “Sucata” é parte de um conjunto de medidas que buscam melhorar o tráfego em Manaus e atender às demandas da população que convive diariamente com veículos abandonados nas ruas. O IMMU orienta que os proprietários regularizem seus veículos e não deixem automóveis em situação de abandono, sob risco de remoção.

Com a ação, moradores relatam alívio e esperam que o trabalho continue em diferentes zonas da cidade, garantindo mais segurança e ordem no trânsito da capital.