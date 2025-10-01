A notícia que atravessa o Brasil!

Operação Transporte Legal apreende ‘Amarelinhos’ com pneus desgastados em fiscalização na zona Leste de Manaus

Ao todo, 35 veículos dos modais alternativo e executivo foram abordados no trecho em frente à antiga base do CPA Leste.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – Dois veículos foram apreendidos na avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus, durante a operação “Transporte Legal”, realizada pela Prefeitura nesta terça-feira (30/9). A ação, conduzida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), flagrou irregularidades graves relacionadas ao estado de conservação dos pneus, comprometendo a segurança de passageiros e motoristas.

Ao todo, 35 veículos dos modais alternativo e executivo foram abordados no trecho em frente à antiga base do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste. A operação teve início às 7h e contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), garantindo o reforço da segurança durante as fiscalizações.

Irregularidades e riscos à segurança

De acordo com o chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, a principal preocupação é evitar acidentes provocados pela má conservação dos veículos. “Um pneu careca pode ser fator determinante em acidentes graves. Nosso trabalho é preservar vidas, garantindo que os veículos que circulam em Manaus atendam aos requisitos mínimos de segurança”, afirmou.

Leia também: Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: “Te amo, meu lindo”

Além do problema nos pneus, os agentes também exigiram a apresentação do contrato de permissão de operação, documento obrigatório para os motoristas contemplados na última licitação do transporte alternativo. A falta do contrato pode gerar autuações e apreensões.

Fiscalização de rotina

O IMMU destacou que operações como a “Transporte Legal” fazem parte de uma agenda permanente de fiscalização, que busca ampliar a segurança no transporte coletivo alternativo. As blitze são realizadas em pontos estratégicos da cidade, priorizando áreas de grande fluxo de passageiros e vias que concentram alto volume de veículos.

Segundo Sousa, a continuidade das ações é uma forma de garantir que empresas e permissionários mantenham sua documentação em dia e que os veículos passem por manutenção regular. “A responsabilidade é compartilhada. O poder público fiscaliza, mas os operadores precisam cumprir sua parte, garantindo a segurança dos usuários”, acrescentou.

A Prefeitura de Manaus reforçou que a operação não tem caráter punitivo apenas, mas educativo, buscando conscientizar motoristas sobre a importância de manter veículos em boas condições de uso. A meta é reduzir riscos de acidentes e assegurar que os passageiros utilizem um transporte mais seguro e regularizado.

