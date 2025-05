Operação “Transporte Legal” apreende ônibus ‘amarelinhos’ irregulares na zona leste de Manaus

Notícias de Manaus – Em mais uma ofensiva contra o transporte clandestino na capital amazonense, a operação “Transporte Legal” resultou na abordagem de 32 veículos na tarde desta quinta-feira (8), na avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. A ação, coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, culminou na apreensão de dois veículos irregulares e em sete autuações por infrações diversas.

Entre os problemas identificados, destacaram-se motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, condutores sem autorização para realizar transporte de passageiros e veículos em condições precárias de conservação. Também foram detectados casos de documentação veicular vencida, o que coloca em risco a segurança dos usuários.

De acordo com Waldir Júnior, chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, o foco da operação é proteger a população que utiliza o transporte complementar em Manaus. “Muitas vezes, esses transportes não oferecem o mínimo de segurança. Nossos agentes atuam para coibir essa prática e proteger a população”, enfatizou.

A operação faz parte de uma série de ações planejadas dentro do escopo do programa “Transporte Legal”, que busca garantir a legalidade no transporte público alternativo, incluindo vans executivas e micro-ônibus que operam fora do sistema convencional. Segundo o IMMU, esse tipo de fiscalização será intensificado ao longo do mês, como parte da campanha “Maio Amarelo”, voltada à conscientização sobre a segurança no trânsito.

O transporte clandestino é uma das maiores preocupações das autoridades de mobilidade urbana. Por não seguirem normas técnicas ou legais, esses veículos oferecem sérios riscos à integridade física dos passageiros. Sem manutenção adequada e com condutores muitas vezes despreparados, o transporte irregular pode resultar em acidentes, prejuízos e até mortes.

As fiscalizações continuarão em diferentes pontos da cidade, especialmente em áreas com maior circulação de veículos alternativos. As ações também visam coibir a concorrência desleal com os operadores autorizados, que enfrentam prejuízos devido à atuação de clandestinos.