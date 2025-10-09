A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Operação “Zero Metanol” fiscaliza comércios de bebidas em Manaus após alerta sobre intoxicações graves

Durante as ações, os fiscais verificam a rotulagem, embalagens, lacres, notas fiscais e registros.

09/10/2025

09/10/2025 às 05:00

Notícias de Manaus – Equipes da Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus) realizaram, nesta quarta-feira (8), uma série de inspeções em distribuidoras de bebidas alcoólicas e fábricas de bebidas artesanais da capital amazonense, dentro da operação “Zero Metanol”. A ação, coordenada pela Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali), tem como objetivo prevenir casos de adulteração em destilados, em meio a alertas de intoxicação por metanol registrados recentemente em outros estados, como São Paulo.

O metanol, substância industrial usada em combustíveis e produtos químicos, é altamente tóxico quando ingerido. Sua metabolização no organismo produz formaldeído e ácido fórmico, podendo causar complicações graves, incluindo cegueira e óbito. Os sintomas mais comuns incluem visão turva, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese intensa, exigindo atendimento médico imediato.

Durante as ações, os fiscais verificam a rotulagem, embalagens, lacres, notas fiscais e registros junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Até esta quarta-feira, 20 estabelecimentos já haviam sido inspecionados, sendo que apenas uma distribuidora na zona Leste da cidade apresentou irregularidades no lacre de algumas garrafas de uísque. A medida levou ao recolhimento de amostras do estoque, enviadas para análise em laboratórios do Ministério da Saúde.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: "tá sendo marionete"

“Apesar de o rótulo, a embalagem e demais características estarem dentro dos padrões, o lacre apresentou indícios de fragilidade após manipulação pelo fiscal. Para garantir a segurança do produto, solicitamos a análise das amostras. Como não há suspeita de adulteração, o estabelecimento continuará funcionando normalmente, dentro das normas sanitárias”, explicou o gerente da Gevali, Ricardo Celestino.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, reforçou a importância da operação: “A mobilização integra o esforço da cidade para prevenir agravos à saúde causados pela presença de metanol em destilados adulterados, como vem ocorrendo em outras cidades do país. Estamos atuando de forma preventiva e estratégica para proteger a população”.

A Vigilância Sanitária também orienta a população a colaborar com denúncias sobre a produção e venda irregular de bebidas alcoólicas. Consumidores devem observar a procedência dos produtos, verificar a vedação adequada, prazo de validade, composição, origem, registro no Mapa e integridade do rótulo. Além disso, recomenda-se comprar apenas em estabelecimentos confiáveis.

Em casos de suspeita de intoxicação por metanol, os cidadãos devem procurar imediatamente serviços de emergência médica e contatar os canais de atendimento especializados. O Centro de Informações Toxicológicas do Amazonas (CIT/AM) disponibiliza os números (92) 3305-4702 / 0800-722-6001 e (92) 3305-4732. Outros serviços essenciais incluem o Disque-Intoxicação da Anvisa (0800-722-6001) e o Centro de Controle de Intoxicações (CCI) pelo número 0800-771-3733.

Para denúncias de estabelecimentos com bebidas suspeitas de contaminação, a população pode acionar a Ouvidoria da Visa Manaus, pelo telefone (92) 98842-8481 (atendimento de 8h às 13h) ou pelo e-mail [email protected]
, disponível em qualquer horário.

