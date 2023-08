Os Hawaianos agitam ‘Baile das Med’ 2023, no Podium da Arena em Manaus

O grupo carioca de Funk Os Hawaianos, é a grande atração anunciada pelo Arrecad Universitário para o ‘Baile das Med’ edição 2023. Donos de vários sucessos nos últimos anos, o grupo promete agitar o Baile das Medicinas. O show irá acontecer no dia 16 de setembro (sábado).

O evento que reúne todas as Medicinas da cidade e sendo referência como o maior Baile Funk da região Norte, ocupará o Podium da Arena da Amazônia (Avenida Constantino Nery, Chapada), na zona centro-sul da cidade, com início às 20h, com mais de 8 horas de festa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no primeiro lote através do site: https://ingressofly.com/evento/1934/BAILE_DAS_MED, e na modalidade PIX, o cliente deverá entrar em contato pelo telefone (92) 98417-7363. Os valores estão por: R$:30,00 área no sigilo (individual), R$:50,00 área no sigilo (duplo), R$:100,00 área vip beats e R$:1.500,00 o camarote fechado para 10 pessoas incluindo um combo de gin.

Atrações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Revelados no atemporal ‘Furacão 2000’, Os Hawaianos logo se tornaram um dos maiores nomes da produtora, referência no funk carioca, e se transformou em figurinha carimbada em bailes e festas por todo o Brasil. Em 2006, o grupo teve repercussão nacional durante uma gravação do extinto programa Central da Periferia (comandado por Regina Casé na Globo). Com mais de 20 anos de carreira, hits como: ‘Sequência do Pente’, ‘É o Pente’, e o grande sucesso de 2022, ‘Desenrola, bate, joga de ladin’ em parceria com o rapper L7nnon conta com mais de 80 milhões de streams nas plataformas de música.

Além da atração nacional, O evento também contará com outras 7 atrações locais, incluindo a gravação audiovisual da banda de forró No Sigilo, além de George Japa e Jhon Veiga. No funk, Rafa Militão, DJ Juanzinho, DJ Bié, Dj Wilk e Dj John comandam a festa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento terá como diferencial uma mega estrutura de palco, som, iluminação e bar com o melhor Open Bar da cidade, além de espaços instagramáveis que irão conectar o público do evento com a interatividade. O ‘Baile das Med’ é apresentado pela empresa Beats e patrocinado por Revemar, parcerias do Arrecad Universitário.