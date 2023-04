Osvaldo Cardoso é escolhido como novo presidente da Manauscult

Redação AM POST*

O advogado Osvaldo Cardoso foi designado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, para comandar a presidência da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A escolha foi parabenizada pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF). O ato será assinado, na segunda-feira, 10/4, às 10h30, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado na avenida Umberto Calderaro Filho, zona Centro-Sul.

Por meio do Ofício nº 25/2023, o presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Wellington Rocha do Nascimento, informou estar de portas abertas para o diálogo e parabenizou a escolha. “A capital amazonense é importante destino turístico do Norte do Brasil, sendo fundamental o olhar para o segmento cultural, em especial a cultura folclórica que se entrelaça com a história de tantos brasileiros”, recomendou o presidente do CCDF, Wellington Rocha.

O presidente do Conselho de Cultura da Manauscult, Tenório Telles, reforça que o diálogo permanente com a sociedade está mantido, que se faz necessário receber a pluralidade de opiniões e que o apoio do CCDF é imprescindível.

“O Concultura é um órgão colegiado deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, com composição paritária entre o poder público e a sociedade civil, e que constitui o principal espaço de articulação e participação social de caráter permanente na estrutura da Manauscult. Então, receber esse apoio do Conselho de Cultura do Distrito Federal é um reforço muito importante para o nosso trabalho de unificação do setor”, comentou o presidente do Concultura, Tenório Telles.