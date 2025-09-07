A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Pablo e Calcinha Preta emocionam público no palco Malcher do #SouManaus 2025

Festival lota o palco Malcher com shows de Pablo e Calcinha Preta, celebrando a diversidade musical e os 10 anos do #SouManaus.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 07:58

Notícias de Manaus –  A segunda noite do “#SouManaus Passo a Paço 2025” levou milhares de pessoas ao palco Malcher, no Centro Histórico de Manaus, em um espetáculo que reuniu romantismo e muita energia. O encontro de estilos ficou marcado pela apresentação do cantor Pablo, conhecido como “rei da sofrência”, e pela consagrada banda Calcinha Preta, que incendiou a plateia com sucessos que atravessaram gerações.

Pablo emocionou os fãs com seu repertório apaixonado e fez questão de declarar sua felicidade em retornar à capital amazonense. “É sempre uma alegria imensa voltar a Manaus e ao Amazonas. Este festival é grandioso, reúne estilos musicais diferentes e transmite alegria. Estar aqui é um presente”, afirmou o cantor, arrancando aplausos do público que cantou em coro suas músicas.

Às 23h30, a Calcinha Preta assumiu o palco trazendo toda a sua energia. O vocalista Daniel Diau ressaltou a importância da conexão com os fãs: “Esse carinho que recebemos em Manaus é único. A música nos conecta às lembranças e histórias de amor, e poder compartilhar isso novamente é muito gratificante”, disse.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

A cantora O’Hara Ravick destacou o impacto cultural do festival, afirmando que o evento tem repercussão nacional e vai além da música, transformando vidas e fortalecendo a identidade da cidade. Já Bell Oliver reforçou o laço da banda com os amazonenses: “Manaus faz parte da nossa trajetória. O amor do público daqui é especial demais”, declarou.

A plateia correspondeu em grande estilo. Para Elisângela Lopes, cabeleireira de 43 anos, a edição de 2025 superou a anterior. O pintor Teo Ramires, de 47 anos, descreveu o show como a realização de um sonho. Já a auxiliar administrativa Ana Cláudia Barreto, fã de longa data, comemorou: “Esta edição de 10 anos é a melhor de todas”.

