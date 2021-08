PAC é reinaugurado no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), reinaugurou o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) galeria popular Espírito Santo, no Centro, nesta segunda-feira, 9/8. Completamente revitalizada, a unidade do PAC tem estimativa de que, ao menos, 20 mil pessoas sejam atendidas mensalmente no espaço, que funcionará, inicialmente, de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Entre os serviços oferecidos estão os da Semasc, com emissão de 2ª via do RG, 2ª via de Certidão de Nascimento e Cadastro Único; Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) com encaminhamento para vaga de emprego, cadastro e orientação para seguro-desemprego, por meio do Sine Manaus; Ouvidoria Municipal; Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); além de atendimento das concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia.

“Temos um conjunto de serviços que serão levados para as áreas que mais necessitam de atendimento, conforme determinação do prefeito David Almeida. A nossa proposta é estarmos ainda mais próximos da população e facilitar o acesso aos serviços que a prefeitura oferece”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

O PAC galeria Espírito Santo vai atender uma média de cem pessoas diariamente, o que aumentará o fluxo de pessoas na galeria, onde a população poderá acessar também os serviços oferecidos pelos lojistas do espaço.

De acordo com o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Jr., as ações integradas e o retorno do funcionamento do PAC vão permitir um aumento de pessoas circulando na área.

“Aqui é uma galeria onde tem empreendedores que precisam vender. Então, nos unimos à Semasc, Semef e outras organizações para trazer de volta o fluxo de pessoas à galeria”, afirmou Radyr Jr.

Rebeca Lima, moradora do bairro Crespo, aproveitou a reinauguração e foi uma das primeiras pessoas a ser atendida no novo espaço. “Este PAC é mais próximo da minha casa, então ficou bom, pois não tenho que ir para muito longe e já estou pensando em retornar aqui amanhã para ver novas vagas de primeiro emprego”, concluiu.