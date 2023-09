Pacientes são resgatados de incêndio em maternidade de Manaus

Manaus/AM – Pacientes foram resgatados às pressas de um incêndio na Maternidade Ana Braga, localizada na Zona leste de Manaus, nesta segunda-feira (25).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), o princípio do sinistro aconteceu no disjuntor do elevador do primeiro andar da unidade hospitalar. Rapidamente, os funcionários levaram todos os pacientes e acompanhantes para o auditório da maternidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas, que iam se intensificando na medida em que se espalhavam. Após algum tempo, o incêndio foi contido.

Até o momento, não existem registros de feridos. A Maternidade Ana Braga disse que “tudo já foi normalizado e os pacientes já puderam retornar aos seus leitos”.

Redação AM POST