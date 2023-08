O 2º Congresso Conservador do Estado está programado para acontecer no dia 7 de setembro deste ano com a presença do ex-candidato à Presidência da República, Padre Kelmon, na Igreja Chama Church, localizada na Av. Bpo. Pedro Massa, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com organizadores, o evento vai iniciar as 18 horas. Interessados em participar do congresso podem se inscrever por meio do número: (92) 99111-7933.