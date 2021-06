Pagamento do Auxílio Aluguel para famílias atingidas pela cheia começa nesta terça em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), começa a pagar, a partir desta terça-feira, 1º/6, o Auxílio Aluguel – Cheia 2021, para 1.315 famílias, de 14 bairros da capital, atingidas pela cheia do rio Negro. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br/serviço_cidadao, clicando no ícone “Lista Auxílio Aluguel – Cheia 2021”.

Cada família terá direito a duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300, conforme a lei nº 1.666/2012. O auxílio será pago por meio de conta social digital Caixa Tem. O beneficiário pode verificar se o dinheiro está na conta pelo aplicativo, não necessitando se dirigir a uma agência da Caixa Econômica.

Diante da defasagem do valor em relação à inflação dos últimos anos, o prefeito David Almeida sancionou, no último dia 17, por meio da lei municipal nº 2.746/2021, o Auxílio Operação Cheia 2021, no valor de R$ 200, também com duas parcelas para as famílias, totalizando R$ 500. O Auxílio Operação Cheia 2021 começará a ser pago a partir da próxima semana, pelo Fundo Manaus Solidária, por meio de cartão. Equipes da Semasc já iniciaram os estudos para a alteração da lei, reajustando o valor.

“Como os cadastros ainda estão sendo realizados pelas equipes da Semasc nas áreas urbana e rural, o benefício será liberado em lotes. Nossas equipes estão trabalhando para validar os cadastros no nosso banco de dados e junto ao operador bancário, para que os próximos lotes de pagamento estejam liberados no menor tempo possível”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes. A previsão é que pelo menos 5 mil famílias sejam cadastradas para receber os auxílios Aluguel e Operação Cheia 2021.

Habilitados

Além dos 1.315 beneficiários que receberão o Auxílio Aluguel nesta terça-feira, outras 519 famílias já estão habilitadas, mas por ainda não possuírem conta no Caixa Tem, será necessário esperar a abertura da conta digital, para então receber o benefício, o que deve acontecer nos próximos dias. Importante destacar que o processo é feito pelo operador bancário, não necessitando que o beneficiário se dirija às agências da Caixa.

Benefícios

Desde o último dia 18, a Semasc já fez a entrega de 2 mil cestas básicas às famílias que sofrem com a subida do rio Negro, nos bairros: Educandos, Puraquequara, Glória, São Jorge, Mauazinho, Tarumã, São Geraldo e Presidente Vargas, e a comunidade Vila da Felicidade. Nos próximos dias serão atendidas as famílias dos bairros Santo Antônio, Centro, Aparecida, Colônia Antônio Aleixo, Betânia, Crespo e Raiz. A secretaria também vai entregar colchões, lençóis e kits de limpeza.

* Com informações da assessoria de imprensa