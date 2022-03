Pai e filha ficam presos nas ferragens de carro após acidente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Duas pessoas, sendo um homem e sua filha de 9 anos, ficaram presos nas ferragens de um carro após grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (23), na Avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o motorista do carro Ônix, de cor prata, bateu na lateral de um outro carro, modelo Gol, preto, ao fazer o retorno nas proximidades da Ponte do Sete. Devido ao impacto, o motorista e a passageira do Gol, pai e filha, ficaram presos às ferragens do veículo e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer o resgate das vítimas.

O homem e a menina foram retirados do veículo e levados para uma unidade hospitalar, o quadro de saúde dos mesmos não foi informado.