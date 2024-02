Pais de alunos de escola municipal protestam contra Semed por retirar diretora sem motivo e alegam questões políticas

Notícias de Manaus– Pais e responsáveis de alunos da Escola Municipal Alan Kardec, localizada no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus, realizaram um protesto nessa sexta-feira (9) contra a Secretaria Municipal de Educação (Semed), comandada pela titular Dulce Almeida, irmã do prefeito de Manaus, David Almeida, pela retirada da gestora do colégio, Cristiane do Nascimento, sem explicações claras.

Segundo os pais e responsáveis, a substituição da diretora seria motivada por questões políticas. A população se uniu em protesto e levou cartazes com mensagens como “falta de professores”, “queremos avanço, não o antigo diretor” e “queremos uma justificativa para a troca de gestores”. O objetivo do protesto era cobrar explicações sobre a decisão de retirar Cristiane do cargo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das mães presentes no protesto afirmou: “A diretora estava fazendo um ótimo trabalho. Ela instalou um elevador para deficientes, e agora por que ela teria que sair? Ela ganhou um prêmio por todas as melhorias e mudanças que fez nesta escola”. Essa mãe destacou o sucesso da gestão de Cristiane e questionou os motivos que levaram à sua remoção sem justificativa.

Diante desse cenário, é fundamental que a Secretaria Municipal de Educação atue de forma transparente e dialogue com os pais, responsáveis e a comunidade escolar. Explicações claras sobre o motivo da troca de direção são essenciais para garantir a confiança das famílias e a continuidade do trabalho já realizado.

Além disso, é importante valorizar o trabalho dos gestores escolares e reconhecer os avanços e conquistas alcançados durante suas gestões. Premiações como aquela conquistada pela diretora Cristiane são reflexo do comprometimento e dedicação desses profissionais. A comunidade escolar reconhece a importância de uma gestão eficiente e deseja entender os motivos que levaram à troca de direção na Escola Municipal Alan Kardec.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador Rodrigo Guedes que também esteve na manifestação denunciou um esquema de loteamento de distritos educacionais está sendo realizado atualmente na Semed.

“A Secretaria Municipal de Educação está loteando distritos educacionais por vereadores da base do prefeito. Cada vereador da base tem um distrito de educação ele é o dono desse distrito e indica gestores unica e exclusivamente por questões políticas. O diretor que não fecha com ele, ele manda sair. È isso que está acontecendo em Manaus e provavelmente o que está acontecendo aqui também”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem do Portal AM POST pediu um posicionamento da Semed sobre a situação e aguarda resposta.