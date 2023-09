Pais de crianças autistas protestam contra Unimed Fama por suspensão de tratamentos em Manaus

Nesta quarta-feira (13), pais de crianças autistas realizaram um protesto em frente à unidade da Unimed Fama no Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus. O motivo do protesto foi a suspensão ou redução do atendimento estabelecido em laudos médicos para os tratamentos de pacientes com autismo, Síndrome de Down e outras deficiências.

Para chamar a atenção para a causa, os manifestantes se vestiram de palhaços, gritaram palavras de ordem e levantaram cartazes que trazia a seguinte mensagem: “Unimed Fama, estamos na luta pela evolução de nossos filhos. Pague as clínicas para que eles sejam atendidos. Fornecer tratamento é sua obrigação”. Outro cartaz clamava por respeito aos pacientes: “Saúde não é mercadoria. PCDs merecem respeito”.

Segundo uma manifestante, o protesto levanta uma questão importante: a valorização da saúde e dos pacientes com deficiência. Os tratamentos e terapias são essenciais para o desenvolvimento e bem-estar dessas crianças. É fundamental que as empresas de saúde cumpram seu papel de fornecer o atendimento necessário, respeitando os laudos médicos e investindo na qualidade de vida dos pacientes.

O acesso a tratamentos de saúde adequados é fundamental para garantir a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. É responsabilidade das empresas de planos de saúde garantir que seus pacientes tenham acesso a todos os serviços recomendados pelos profissionais de saúde, conforme a necessidade de cada caso. A negação ou redução de tratamentos impacta diretamente a vida das pessoas com deficiência e prejudica seu desenvolvimento.

Até 17h, nenhum profissional da Unimed Fama apareceu para conversar com as famílias.

O caso será discutido na próxima terça-feira (19) em reunião dos manifestantes com o Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A reportagem tentou contato com a Unimed mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

