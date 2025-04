Pajé do Boi Garanhão é afastado após prisão por suspeita de roubo à casa de vereador em Manaus

Notícias de Manaus O Boi Garanhão anunciou, nesta terça-feira (29), o afastamento preventivo do pajé Vitor Teixeira dos Santos, após sua prisão por suspeita de participação em um roubo à residência do vereador Rosinaldo Bual (Agir), em Manaus. O crime ocorreu na última quinta-feira (24) e resultou na prisão de quatro suspeitos no dia seguinte, entre eles Vitor Santos e Gabriel Ferreira Barbosa, ex-apresentador do bumbá.

Segundo informações da polícia, os suspeitos invadiram a casa do vereador e levaram um cofre contendo cerca de R$ 130 mil em dinheiro e quatro armas de fogo. A investigação continua e busca identificar a participação de um terceiro suspeito, também ligado ao grupo folclórico.

Por meio das redes sociais, o Boi Garanhão informou que o afastamento de Vitor é uma medida preventiva e que será mantido até a conclusão do inquérito pelas autoridades competentes.