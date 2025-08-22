Panela de pressão explode e causa incêndio destruidor em residência de Manaus; Veja

Notícias de Manaus – Uma panela de pressão explodiu na manhã desta sexta-feira (22) em Manaus, causando um incêndio que destruiu parcialmente uma residência no Bairro da Paz, na zona centro-oeste.

A explosão afetou a cozinha e os quartos do imóvel, gerando momentos de tensão entre os moradores e vizinhos. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados e utilizaram cerca de quatro mil litros de água para controlar as chamas. Moradores relataram que o incêndio se alastrou rapidamente, mas as equipes conseguiram conter a situação antes que se agravasse. Um dos vizinhos destacou a preocupação com a possibilidade de o fogo atingir outras casas na área.

As causas exatas da explosão ainda estão sendo investigadas. Não se sabe se a panela apresentava problemas prévios ou se houve algum uso inadequado.

Este tipo de acidente é um alerta sobre os cuidados necessários ao manusear panelas de pressão, que podem ser perigosas se não forem utilizadas corretamente.

A parte superior da casa foi severamente danificada, e a estrutura inferior passará por uma perícia para verificar se está íntegra.

A Defesa Civil também será acionada para avaliar a segurança do local e garantir que a família possa retornar a sua residência em segurança.

Este incidente ressalta a importância de manter a segurança na cozinha e estar atento ao uso de utensílios como a panela de pressão, que, se mal manuseados, podem resultar em acidentes graves.