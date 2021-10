Para celebrar aniversário de Manaus, Wilson Lima faz entregas nas áreas de educação, segurança, social e setor primário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima iniciou, nesta semana, uma série de entregas em comemoração ao aniversário de 352 anos de Manaus. A programação inclui o início do “Cerco Inteligente de Videomonitoramento” da segurança pública, nesta sexta-feira (22/10), segue no sábado (23/10) com a inauguração de feira de produtos regionais, na zona oeste, e encerra no domingo (24/10) com a entrega do Parque Rio Negro revitalizado, na zona sul da cidade.

“As entregas que estamos fazendo nesta semana se somam a outros investimentos que temos feito em Manaus, como as obras viárias do Anel Sul e Leste, a modernização da AM-010, a conclusão da duplicação da AM-070, a construção do novo Cetam e do Hospital do Sangue, a reforma de cinco Caics (Centros de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente), entre tantas outras”, disse Wilson Lima ao destacar que, desde 2019, os investimentos do Estado em infraestrutura em Manaus superam R$ 1,2 bilhão, com mais de 40 obras já concluídas.

A programação teve início ontem (20/10) com a inauguração da nova unidade do Centro de Educação Tecnológica (Cetam), no conjunto Galileia, bairro Nova Cidade, na zona norte. Com investimento de mais de R$ 10 milhões, A maior e mais moderna escola de educação profissional da cidade vai atender 9 mil alunos por ano com oferta de cursos de qualificação profissional, cursos técnicos e especializações técnicas.

Nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima dá início à operação integral do “Cerco Inteligente de Monitoramento”, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sistema, que emprega tecnologia de ponta, com uso de câmeras instaladas em locais estratégicos, vai reforçar o combate ao crime em toda Manaus. A solenidade que marca o início do Cerco Inteligente será na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, às 9h.

No sábado (23/10), o governador inaugura mais uma feira de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) no complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A feira vai funcionar todos os domingos, das 6h ao meio-dia, com um setor exclusivo para produtos orgânicos.

Parque urbano revitalizado – A programação em homenagem a Manaus agenda segue até domingo (24/10), data do aniversário da capital, quando o governador Wilson Lima vai reinaugurar, às 10h, o Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo, zona sul.

O parque é um dos oito espaços urbanos do Programa Social e Ambiental de Manaus (Prosamim) que o Governo do Estado já revitalizou, desde 2019, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). A reinauguração do Parque Rio Negro contará com uma ampla programação cultural no espaço, que fica às margens do rio Negro e é um dos mais belos cartões-postais da cidade.

Circuito Cultural – A programação cultural é coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que também está realizando, em parceria com a Prefeitura de Manaus, o Circuito Cultural Manaus 352 anos. O evento vai até esta quinta-feira (21/10), das 18h à meia-noite, na avenida do Samba, ao lado do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

O acesso ao Circuito Cultural acontece mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), e é preciso estar com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19.

As pessoas que receberam a segunda dose menos de 15 dias antes da realização do evento devem apresentar testes de Covid-19, com resultado negativo para a doença. O evento é recomendado para pessoas a partir de 12 anos.