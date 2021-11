Para prevenir incêndios e acidentes, Operação Finados será realizada nesta terça em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) vai realizar no nesta terça-feira (02/11), a Operação Finados 2021, com o objetivo de prevenir incêndios e acidentes, bem como realizar atendimentos de urgência e emergência, nos cemitérios na capital e interior do Amazonas.

De acordo com o Comando de Bombeiros da Capital (CBC), serão montadas equipes de serviço operacional durante o feriado, além das demais guarnições que permanecerão em prontidão em todos os postos do CBMAM.

Cerca de 40 bombeiros militares estarão em prontidão nos principais cemitérios da cidade, para prevenção e atendimentos de forma que todos possam prestar homenagens a seus familiares e amigos com segurança e tranquilidade.

A operação vai iniciar às 6h e encerrará às 20h, e será dividida em dois turnos para troca de equipes ao meio-dia. Pelo menos 12 viaturas serão empregadas durante a Operação Finados 2021.

Na capital, as guarnições de serviço estarão divididas nos cemitérios, Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã; São João Batista, no Adrianópolis; São Francisco, no Morro da Liberdade; Santa Helena, no São Raimundo; Santo Alberto, no bairro Colônia Antônio Aleixo; e Nossa Senhora da Piedade, no Santa Etelvina.

Interior – Segundo o Comando de Bombeiros do Interior (CBI), os postos nos municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Parintins, Humaitá, Novo Airão e Presidente Figueiredo, estarão com suas guarnições e viaturas em prontidão para atendimento da população.