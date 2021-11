Para retirar carreta que tombou, IMMU vai interditar passagem de nível na Avenida Torquato Tapajós em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

​

Redação AM POST

Continua depois da Publicidade

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou por meio de nota que a alça inferior da passagem de nível na avenida Torquato Tapajós, que dá acesso à avenida Max Teixeira, no sentido Centro/bairro, será interditada a partir das 20h30, desta sexta-feira, 5/11, para que seja realizada a retirada de uma carreta que tombou nesta manhã.

Os condutores, que precisam acessar a avenida Max Teixeira no sentido Centro/bairro, deverão seguir pela avenida Torquato Tapajós até o viaduto do conjunto Santos Dumont, no bairro da Paz, zona Oeste, e realizar o retorno, para poder acessar a avenida Max Teixeira.

Agentes de trânsito do IMMU estão no local desde o início do acidente, para garantir segurança na via e orientar os condutores sobre o desvio.