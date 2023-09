Paradas de ônibus são fiscalizadas em avenida de Manaus

A avenida Cyrillo Neves, no bairro Compensa, zona Oeste, recebeu fiscalização da Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para combater irregularidades e oferecer serviço mais seguro aos passageiros de transporte público urbano em mais uma ação promovida neste último fim de semana. O local foi escolhido, porque dá acesso à ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como ponte Rio Negro, e também mantém um ponto de táxi, que foi vistoriado pelos fiscais de transporte do IMMU.

Fiscais de Transporte e agentes de trânsito, da prefeitura, também verificaram outros modais de transporte, assim como a fluidez do trânsito local. A ação encerrou com a autuação de quatro veículos por irregularidades de trânsito.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, destacou a importância da ação. “Nossas ações ocorrem cotidianamente com objetivo de oferecer mais segurança e conforto aos usuários do transporte. É importante reforçar que as fiscalizações são voltadas a todos os modais de transporte e sempre visando a melhoria dos serviços. Interessante que os motoristas elogiam a fiscalização, porque sabem que a intenção é verificar quem não trabalha corretamente e prestigiar quem atende todas as exigências do poder público municipal”, frisou o diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro.

As ações de fiscalização e orientação do IMMU continuam e a população também pode colaborar com sugestões, pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC), pelo número 188.

