Paraquedista pode estar vivo dentro da mata fechada

Redação AM POST

Durante coletiva na tarde desta quarta-feira (20), Atos Cardoso o advogado da família e amigo do paraquedista Luiz Henrique Cardelli declarou que ele possa estar vivo na mata fechada.

De acordo com Atos, Luiz é um ex-militar e tem treinamento para sobreviver em situações extremas.

O paraqueda encontrado no rio foi liberado de forma correta, e as equipes de buscas captaram o sinal do celular de Luiz no último sábado (16), na região do Cacau Pirêra.

Jéssica Silva, ex-esposa de Luiz Henrique, também falou da esperança de encontrar o advogado com vida.