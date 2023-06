Paratletas do ‘Manaus Olímpica’ participam do brasileiro de natação e seguem no páreo por vagas nos Jogos Parapan-americanos

Com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), os paratletas Jean Dias e Simplício Campos participaram do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação, que aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo (SP), de 21 a 24/6, e seguem sonhando com a classificação para os Jogos Parapan-Americanos de 2023.

Componente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Amazonas (Adefa), a dupla amazonense foi contemplada com passagens aéreas concedidas pelo programa “Manaus Olímpica”, e representaram a cidade e o estado viajando junto dos respectivos técnicos.

Jean Dias competiu na categoria S6 e foi o quarto colocado nos 400 metros livres. Simplício Campos também ficou com o quarto lugar, mas competindo na categoria S8 e nos 100 metros peito. A técnica paralímpica Andréia Santos, que também é professora da FME, expressou gratidão pela parceria.

“A equipe da Adefa orgulhosamente agradece o apoio do nosso prefeito David Almeida e do diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, que não medem esforços para apoiar o esporte em Manaus, tanto no olímpico, quanto no paralímpico. O nosso muito obrigada”.

Os dois estabeleceram posição dentro do ranking nacional e disputam mais três etapas qualificatórias nos próximos meses. Em julho, a próxima etapa acontece em Manaus. Na sequência, haverá outra etapa em Fortaleza (CE). Já de 1º a 3 de setembro, a competição será em São Paulo, no mesmo local do brasileiro.

Caso se destaquem, os amazonenses têm chances de classificação para representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos, que acontecem de 17 a 25 de novembro deste ano, em Santiago, no Chile. O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, reforçou o apoio e a torcida para que o feito seja alcançado.

“Quando iniciamos os trabalhos com o ‘Manaus Olímpica’, nosso objetivo era ter atletas amazonenses competindo em alto nível contra os grandes centros. Sentimos que os objetivos cada vez mais se aproximam. Desta vez, direcionamos nossos esforços para auxiliar Jean e Simplício, que são paratletas de gabarito e podem alcançar feitos importantes até a nível internacional”, destacou Aurilex.

