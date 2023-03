Parceiros Brilhantes arrecada doações para vítimas de desmoronamento em Manaus

Redação AM POST

Diante da tragédia ocorrida no bairro Jorge Teixeira, durante forte chuva que atingiu a capital amazonense, a ONG Parceiros Brilhantes está recebendo doações para ajudar as vítimas com necessidades emergenciais. Na ocasião, oito pessoas morreram no desmoronamento de um barranco na rua Pingo D’Água, comunidade Nova Floresta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a diretora executiva da Parceiros Brilhantes, Mayara Brilhante, o objetivo da campanha é arrecadar fundos para atender as necessidades emergenciais dos moradores que ficaram desabrigados.

“Muitas doações emergenciais já estão sendo direcionadas às vítimas, mas queremos ser assertivos. Por isso, estamos arrecadando recursos para que possamos fazer a compra de eletrodomésticos para algumas famílias, pois muitas serão direcionadas para o aluguel social e não têm nada. Além disso, também queremos ajudar a família que teve vítimas fatais e dar oportunidades, pois são refugiados e se encontram numa situação muito difícil”, informa Mayara.

O ponto de coleta fica na Rua Gabriel Gonçalves, número 288, bairro Aleixo, próximo da sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Para ajuda em dinheiro basta acessar o link da ONG Parceiros Brilhantes em parceirosbrilhantes.apoiar.co/SOSJorgeTeixeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente chama a sociedade a participar dessa corrente do bem. É muito emocionante saber que podemos contar com a parceria de pessoas que valorizam a vida. Qualquer esforço nesse momento é muito bem-vindo para ajudarmos essas famílias”, destacou a diretora.

Parceiros Brilhantes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Parceiros Brilhantes surgiram há três anos, fruto de um sonho de um empresário em ajudar as pessoas, dando oportunidades a quem precisa. Durante a pandemia do coronavírus, especificamente na crise do oxigênio que matou milhares de amazonenses, a entidade arrecadou mais de R$ 2 milhões em doações.

“Nós fomos uns dos primeiros a ter a iniciativa de pegar os cilindros de oxigênio e levar aos hospitais que estavam em uma situação caótica”, revela Mayara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de cilindros de oxigênio, o instituto também já distribuiu também kits hospitalares, itens de higiene e outros insumos aos centros de saúde.

Uma outra ação que também marcou a atuação dos Parceiros Brilhantes foi o resgate da moradora de rua e dependente química, conhecida como ‘Marina Silva’. Em 2020, ela virou ‘hit’ mundial ao ter um vídeo seu dançando compartilhado pela rainha do pop, Madonna.