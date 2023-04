Parceria entre Prefeitura e Movimento Amigos do Garantido promoverá ‘Curral Sustentável’ em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), firmou uma parceria, nesta sexta-feira, 14, com o Movimento Amigos do Garantido (MAG), para a realização de um “Curral Sustentável” no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, nos dias de evento.

O objetivo é recolher latinhas e garrafas PET de dentro do espaço para a reciclagem. A ação terá início no próximo dia 22, data em que acontecerá o primeiro evento.

Para a realização do “Curral Sustentável”, serão utilizados 40 coletores, 20 big bags e 10 servidores que irão auxiliar no recolhimento dos objetos descartados. A iniciativa visa incentivar a reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos gerados durante as festividades e cuidar do meio ambiente, já que parte desses resíduos acabam indo parar nas sarjetas, rios e igarapés.

Segundo o secretário da Semulsp, Sabá Reis, a parceria com o Movimento Amigos do Garantido é uma oportunidade de contribuir para a preservação do meio ambiente. “Além de conscientizar as pessoas sobre a importância da reciclagem, estamos proporcionando uma destinação adequada para os resíduos gerados durante os eventos. O prefeito David Almeida se elegeu para cuidar das pessoas e da cidade”, afirmou.

O “Curral Sustentável” será instalado em um espaço estratégico do sambódromo, de fácil acesso, para os brincantes do ‘dois pra lá, dois pra cá’ descartarem de forma correta seus resíduos. As latinhas e garrafas PET recolhidas serão encaminhadas para cooperativas de reciclagem da cidade, contribuindo para a geração de renda e a preservação do meio ambiente.

Para a vice-presidente do MAG, Ana Lúcia Holanda, a parceria é um exemplo de como é possível promover a sustentabilidade em grandes eventos. “Com a instalação do Curral Sustentável, estamos dando um destino correto aos resíduos e incentivando a população a adotar práticas sustentáveis”, ressaltou.

A expectativa é de que a parceria seja estendida para outros eventos realizados na cidade, contribuindo para a conscientização da população sobre a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente.