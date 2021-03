Páscoa virtual do Manauara Shopping tem dicas de presentes, decoração e oficinas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Manauara Shopping encontrou uma maneira criativa de celebrar a Páscoa, em casa, junto com seus clientes. Desde o dia 18 de março até o próximo dia 4 de abril, o shopping tem disponibilizado em suas redes sociais vídeos e tutoriais com dicas de presentes, decoração e até um filtro de fotos no Instagram, disponível a partir desta quinta-feira (25).

A iniciativa do shopping tem como proposta a aproximação das famílias e intensificação dos laços afetivos durante atividades divertidas nesta Páscoa. A campanha digital contará com vídeos de especialistas trazendo tutoriais e apresentando técnicas de pintura de rosto, dobradura de papel, sobremesa, decoração de mesa com o tema da época. As vídeooficinas contarão com a participação das lojas Camicado, Fun festas e serão publicadas a partir do dia 27, no Instagram do shopping.

Criadora de conteúdo com mais de 13 mil seguidores nas redes sociais, a decoradora Juliana Pazuello é uma das tutoras que darão dicas para Páscoa. Jornalista apaixonada por decoração, ela deu um “spoiler” do conteúdo do vídeo-tutorial “Mesa posta”.

“O vídeo foi de dicas e sugestões de como arrumar a mesa para o almoço de Páscoa em família. Falamos sobre estilos de decoração, sobre como dispor os itens na mesa, como usar enfeites de tamanhos diferentes, sobre usar aquelas peças especiais que guardamos sempre esperando uma ocasião e na verdade a ocasião acontece todos os dias. Também falamos sobre usar o que tem em casa, dar utilidades diferentes a um objeto”, adiantou.

De acordo com a gerente de marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena, a campanha deve envolver milhares de seguidores e tem como objetivo criar uma forma de interação para agregar valor à celebração de Páscoa de seus clientes ao mesmo tempo que busca fortalecer a presença digital do mall.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 12 shoppings de terceiros.