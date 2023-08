Passageira de carro de aplicativo também foi esmagada por carreta em Manaus

Uma passageira, ainda não identificada, do motorista de aplicativo Rosinaldo Sarmento Viana, 51, foi esmagada junto com ele durante grave acidente nesta sexta-feira (25), na avenida do Oitis, entrada do ramal 9, Estrada do Puraquequara, zona Leste de Manaus.

O acidente aconteceu durante o trajeto do motorista de aplicativo pelo local, momento em que a carreta que transportava óleo queimado estava tentando subir um trecho íngreme, quando perdeu o controle e capotou em cima do carro modelo Fiat Argo, cor Prata, placa QZP9C53.

O motorista da carreta, que estava ‘adesivada’ com o nome da transportadora Transbetume Comercio e Transportes De Betume Ltda, permaneceu no local do acidente em estado de choque.

O resgate dos corpos durou cerca de 4 horas devido a dificuldade do Corpo de Bombeiros de tirar a carreta de cima do veículo.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) trabalha na remoção dos corpos. As circunstância do acidente devem ser investigadas.

Redação AM POST*