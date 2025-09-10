Passageira morre após moto derrapar e ser atingida por carro em Manaus

Notícias de Manaus – Uma jovem, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente de trânsito na Avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta-feira (10/9).

De acordo com testemunhas, ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai quando o condutor teria perdido o controle ao tentar desviar de um acúmulo de lixo sobre a pista. A moto derrapou e os dois caíram na via. No momento da queda, um carro que seguia logo atrás acabou atingindo a cabeça da passageira, que morreu no local. Em choque, o pai da vítima acompanhou o trabalho das equipes, bastante emocionado.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Polícia Militar chegaram ao ponto do acidente e isolaram a área para os procedimentos de perícia. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Moradores relataram que o acúmulo de resíduos na avenida é recorrente, o que aumenta o risco para condutores e pedestres, especialmente em trechos de fluxo intenso e visibilidade reduzida. A ocorrência reacende o debate sobre manutenção viária, limpeza urbana e a necessidade de dirigir com atenção redobrada em vias com obstáculos.

A família e amigos aguardam os trâmites legais enquanto a investigação segue para esclarecer responsabilidades e evitar novos incidentes na região.