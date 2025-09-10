A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Passageira morre após moto derrapar e ser atingida por carro em Manaus

Motocicleta derrapou ao desviar de acúmulo de lixo.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 22:10

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Uma jovem, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente de trânsito na Avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta-feira (10/9).

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai quando o condutor teria perdido o controle ao tentar desviar de um acúmulo de lixo sobre a pista. A moto derrapou e os dois caíram na via. No momento da queda, um carro que seguia logo atrás acabou atingindo a cabeça da passageira, que morreu no local. Em choque, o pai da vítima acompanhou o trabalho das equipes, bastante emocionado.

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

PUBLICIDADE

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Polícia Militar chegaram ao ponto do acidente e isolaram a área para os procedimentos de perícia. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Moradores relataram que o acúmulo de resíduos na avenida é recorrente, o que aumenta o risco para condutores e pedestres, especialmente em trechos de fluxo intenso e visibilidade reduzida. A ocorrência reacende o debate sobre manutenção viária, limpeza urbana e a necessidade de dirigir com atenção redobrada em vias com obstáculos.

A família e amigos aguardam os trâmites legais enquanto a investigação segue para esclarecer responsabilidades e evitar novos incidentes na região.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Ipaam resgata 28 animais silvestres em Manaus durante o mês de agosto

Operações acionadas por moradores retiram 28 silvestres de risco.

há 59 minutos

Brasil

Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Divergências sobre outras acusações ainda serão analisadas pelos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.

há 1 hora

Brasil

Fux livra Cid de organização criminosa mas vota para condenar por abolição do Estado de direito

Ministro argumentou que “Mauro Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa”.

há 2 horas

Brasil

Ministros oscilam entre atenção e cansaço com voto de mais de 8h de Fux; leia bastidor

Fux superou o extenso voto de cinco horas do relator Moraes.

há 2 horas

Amazonas

Prefeito de Novo Airão, Otávio Farias, é alvo do TCE-AM após supostas irregularidades em licitação

A representação foi protocolada com pedido de medida cautelar, solicitando a suspensão imediata do certame.

há 2 horas