Passageira morre durante corrida de aplicativo em Manaus e motorista relata desespero; assista

Mulher solicitou a corrida acompanhada de um familiar por estar passando mal, mas faleceu antes de receber atendimento no hospital.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 18:45

Notícias de Manaus – Momentos de desespero marcaram a terça-feira (30) para o motorista de aplicativo Jucifran Duarte, que presenciou a morte de uma passageira dentro do próprio carro. A mulher havia solicitado a corrida acompanhada de um familiar, pois se sentia mal e precisava de ajuda. Durante o trajeto, o quadro de saúde dela se agravou rapidamente e, apesar da tentativa de chegar o quanto antes ao hospital, ela não resistiu.

Aos prantos, Jucifran contou que fez tudo o que podia para salvar a passageira. Segundo o motorista, ele acelerou o veículo “o máximo que pôde” na esperança de conseguir atendimento imediato, mas, ao chegar à unidade de saúde, a mulher já estava sem vida. O acompanhante que seguia com a vítima tentou auxiliar durante o percurso, enquanto o condutor se concentrava em conduzir com rapidez e segurança até o destino.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

O caso foi relatado pelo próprio Jucifran em seu perfil no Instagram, onde reúne mais de 30 mil seguidores. No relato, ele descreveu o impacto emocional do episódio e a angústia vivida ao longo do trajeto. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a identidade da vítima, circunstâncias anteriores ao embarque ou eventuais orientações médicas recebidas durante a corrida.

O ocorrido reforça a gravidade da situação enfrentada dentro do veículo e a tentativa de socorro feita pelo motorista, que transformou a corrida em uma corrida contra o tempo. Novas informações poderão surgir conforme familiares e fontes oficiais se manifestem sobre o caso.

