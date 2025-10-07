Passageiro tem perna esmagada durante acidente com ônibus em Manaus

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira (7) deixou um homem ferido após ter a perna esmagada por um ônibus do transporte coletivo na avenida Rouxinol, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O garupa da motocicleta foi identificado como Walace Crispim, de 31 anos. Segundo testemunhas, ele seguia na garupa de uma moto conduzida por Arleson Silva, de 21 anos, quando o veículo foi atingido por um ônibus de linha que trafegava pela via. Com o impacto, os dois foram arremessados e acabaram caindo debaixo do coletivo.

Uma das rodas do ônibus teria passado sobre a perna esquerda de Walace, causando ferimentos graves. O motociclista também sofreu escoriações e precisou de atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi informado até o momento.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas a uma unidade hospitalar. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o trânsito ficou parcialmente interrompido, gerando lentidão nas proximidades do Terminal 3.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. De acordo com informações iniciais, o ônibus e a motocicleta trafegavam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão. A Polícia de Trânsito deve analisar câmeras de segurança da região para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e definir possíveis responsabilidades.