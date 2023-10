Passarela da avenida Ephigênio Salles será entregue no aniversário de Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está continuando com as obras de construção da passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e de alargamento da avenida Ephigênio Salles. Nesta quinta-feira, 19/10, as equipes trabalham nos arremates da passarela que será entregue no aniversário de Manaus, na próxima terça-feira, 24.

O alargamento da avenida está 70% concluído, de acordo com o corpo técnico da Seminf, e deverá ser finalizado dentro de 45 dias. O prazo da obra foi estendido devido a problemas na antiga rede de drenagem, que possui uma estrutura de 700 metros. A engenharia constatou que a tubulação não é “armada”, ou seja, não tem aço na composição e tende a não suportar altas cargas e grandes quantidades de água da chuva.

Como medida preventiva, o secretário de Obras, Renato Junior, mobilizou as equipes para a recuperação completa da drenagem. “A obra da passarela e de alargamento da Ephigênio Salles ocorre dentro do prazo previsto contratual. No meio dessas fiscalizações dos ajustes finais, foi identificado uma rede de drenagem muito antiga, que não atende nem o volume pluviométrico que percorre dentro dos tubos. Desta forma, o prefeito David Almeida determinou a substituição da drenagem, visando evitar problemas futuros”, explica o secretário.

Nesta quinta-feira, as frentes atuam na pintura e moldura das portas de acesso dos elevadores em granito da passarela, que chega a 99% de execução do projeto. Outra equipe prossegue no alargamento de 1,2 mil metros, para a criação de uma terceira faixa, da avenida Recife até a Via Láctea.

A gestão municipal prevê o desafogamento do trânsito na área, após a entrega do elevador. O semáforo que hoje facilita a travessia de pedestres será desativado.

Renato Junior anuncia que será construído outro retorno na avenida, para minimizar os impactos do trânsito na rotatória do Coroado, abaixo do complexo viário Gilberto Mestrinho.

“A determinação do prefeito David Almeida é de resolver os gargalos da nossa cidade, aqui na Ephigênio Salles, para que o trânsito flua muito melhor sem o semáforo que deixava tudo parado por aqui. Vai melhorar, tanto para os veículos que se concentravam um atrás do outro quanto para os pedestres que tinham que esperar o sinal abrir. Vamos fazer também mais um retorno para que o trânsito da Bola do Coroado seja minimizado e não prejudique a rota e o tráfego dos moradores”, concluiu Renato.

Redação AM POST