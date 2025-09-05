Passo a Paço 2025: Manauscult destaca valorização do artista local e compromisso ambiental

Notícias de Manaus – Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato, o poder público tinha uma dívida histórica com o artista local. Segundo ele, essa realidade começa a ser transformada no Passo a Paço 2025, onde o trabalho dos artistas amazonenses recebe a valorização devida.

“Durante muitos anos, os artistas locais eram os últimos a serem lembrados e chegavam a esperar até três meses para receber após uma apresentação, enquanto os de fora recebiam de forma imediata. Hoje, essa realidade acabou. Qualquer artista de Manaus que sobe ao palco recebe devidamente pelo seu trabalho”, afirmou.

Mais de 3 mil artistas participam do Passo a Paço 2025, em diferentes áreas como música, moda, gastronomia e tecnologia. O evento é considerado um marco na criação de oportunidades e no reconhecimento do talento regional, garantindo que o público conheça a força da produção cultural do Amazonas.

Compromisso com o meio ambiente

Além da valorização dos artistas, o festival também dá destaque à sustentabilidade. O palco Amazônia, uma das principais atrações da cenografia, foi desenvolvido com materiais recicláveis como ferro e tecido, substituindo o uso de isopor.

“O palco Amazônia representa o orgulho da floresta amazonense, a mais preservada da Amazônia brasileira, e também a tecnologia do Polo Industrial de Manaus. Cada detalhe foi pensado para unir preservação ambiental e inovação”, ressaltou o diretor.